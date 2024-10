Incidente mortale questa mattina sulla statale 554 a Selargius. Renato Pusceddu, automobilista 36enne di Settimo San Pietro ha perso la vita.

La dinamica della tragedia non è stata ancora del tutto ricostruita, sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu.

Una Fiat Panda e una Seat Leon, alle 7:30 per cause non ancora accertate, all'altezza del negozio Guttuso, nel tratto di strada privo di spartitraffico, si sono scontrate frontalmente. L'urto è stato violentissimo, ed i due conducenti sono rimasti incastrati. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

Purtroppo nonostante l'intervento dei medici per il 36enne che guidava la Panda non c'è stato nulla da fare, l'altro automobilista non ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in ospedale.

Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti.