E' un allevatore di Tramatza, Pierluigi Carboni, di 35 anni, la vittima dell'incidente avvenuto intorno alle 15 al chilometro 102,5 della statale 131. La dinamica dello schianto è ancora in parte da accertare. Carboni era al volante della sua Ford Fiesta e viaggiava in direzione nord diretto proprio a Tramatza.

La sua auto è stata tamponata da un furgone Fiat Ducato, ha strisciato prima contro il guard-rail di metallo sulla sua destra e poi si è andata a schiantare contro i new jersey di cemento armato che dividono le carreggiate, con il Ducato che ha sfondato tutta la parte posteriore della vettura. La vittima probabilmente non indossava le cinture. Nell'urto Carboni è stato sbalzato contro il parabrezza sul lato passeggero ed è morto sul colpo. I soccorritori hanno tentato a lungo di far ripartire il suo cuore, ma è stato tutto inutile.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia stradale di Oristano, i cui agenti hanno eseguito i rilievi e raccolto la versione dell'autista del furgone, che appartiene a una nota impresa dell'agroalimentare di Fonni.