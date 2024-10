In Sardegna

Luciano Bernardini, 68 anni di Villamassargia, questa mattina era impegnato nel lavoro in una azienda agricola di Iglesias, in località Cixerri. Un suo collega era alla guida della seminatrice, mentre lui seguiva le manovre da terra. Per cause ancora da accertare Bernardini è finito sotto le lame del mezzo e il suo corpo è stato dilaniato.