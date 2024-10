È morta a causa del terribile impatto con un palo in cemento di una recinzione Noemi Argiolas, 24 anni, di Sestu.

Questa mattina, nelle prime ore dell’alba, la ragazza viaggia a bordo della sua Citroen C1 e percorreva la via Cagliari, alla periferia del paese, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a finire fuori strada.

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale.