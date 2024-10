Un 26enne di cui ancora non si conosce il nome, questa notte, ha perso la vita in un terribile incidente lungo la statale 131 all'altezza di Serrenti.

Il giovane procedeva in direzione Sassari quando ha perso il controllo dell'auto a bordo della quale viaggiava per cause ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 e la polizia, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.