Ha perso il controllo della sua moto, in una rotatoria, ed è volato fuori strada. Tragedia nella notte a Elmas, dove è morto un motociclista di 40 anni. Si chiamava Giacomo Fai, 41 anni originario di Carbonia.

La dinamica non è ancora del tutto chiara, sul posto sono intervenuti i carabinieri che si stanno occupando del caso.

L'incidente, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto poco dopo l'una di notte all'altezza della nuova rotonda che porta alla zona industriale di Elmas e alla diramazione per l'aeroporto. Il centauro, dopo una sbandata in piena curva, è finito fuori strada.

L'uomo, in sella a una Kawasaki Zx 10, stava percorrendo via Nervi quando arrivato all'altezza della nuova rotonda, per cause non accertate, ha perso il controllo della moto finendo fuori strada.

Sul posto sono subito arrivati i medici del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno illuminato tutta la zona. Nonostante l'intervento dei soccorsi per il motociclista non c'è stato nulla da fare.