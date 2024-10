Incidente mortale nella notte a Tratalias. Per cause ancora da chiarire, un giovane, Michele Carboni, ha perso il controllo dell'auto che guidava alle porte del paese finendo fuori strada e perdendo la vita.

A dare l'allarme alcuni automobilisti giunti sul posto poco dopo, che si sono ritrovati davanti la terribile scena.

I carabinieri della Compagnia di Carbonia, un'ambulanza e i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo dello schianto, ma per la vittima non c'era più nulla da fare. Gli accertamenti sono ancora in corso.

