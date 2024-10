Un incidente mortale si è verificato questo pomeriggio a Burcei, lungo la statale 125, dove ha perso la vita un motociclista.

L’allarme è stato lanciato da una persona che si trovava nella zona è ha visto il cadavere dell’uomo. Ancora in via di definizione la ricostruzione di quanto accaduto. Sul posto, al km 30, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale per i rilievi. Il motociclista avrebbe perso il controllo della due ruote finendo fuori strada in un dirupo.

Sul posto sono arrivati anche i Vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo dell'uomo di cui non si conoscono ancora le generalità.