È andato a sbattere da solo in sella allo scooter contro un muro, all'altezza di una cabina elettrica, nella curva di via del Fangario, all'ingresso di Cagliari.

È morto quasi sul colpo Luigi Medda, 71 anni di Elmas: gli uomini della polizia locale lo hanno trovato riverso ancora agonizzante a bordo strada questa mattina alle 8.15 ed è spirato nel giro di pochi minuti.

La dinamica sembra chiara: probabilmente Medda stava tornando a casa percorrendo la strada che riporta a viale Elmas.

All'altezza della curva, però, per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è andato dritto contro il muro. Gli agenti della polizia municipale hanno bloccato l'accesso a via del Fangario per i rilievi di legge