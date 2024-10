L’autista alla guida dell’Opel Astra che questa mattina alle 3:00 si è schiantata contro una Fiat 600 alla guida della quale c’era Paola Cabras, 22enne di Girasole, morta a seguito del violento impatto, è stato sottoposto all’alcoltest e ad esami tossicologici per determinare se fosse al volante in stato di alterazione, cioè sotto l'effetto di alcol o droghe.

Il giovane, Silvio Loi, 24enne di Arzana, è ora ricoverato all’ospedale di Lanusei. Ha riportato una frattura allo sterno e politraumi, giudicati guaribili in 40 giorni. A bordo dell’Opel Astra viaggiavano anche Valentino Piras, di 25 anni, 60 giorni di prognosi, e Nicolò Piras, di 27, anche loro di Arzana, per lui ferite giudicate guaribili in 30 giorni.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale di Lanusei e Nuoro, la ragazza alla guida della sua Fiat 600 stava svoltando per immettersi in un’area di servizio quando si è scontrata contro l’Opel proveniente della direzione opposta.

Paola Cabras, che nel frontale è finita fuori dalla carreggiata, è morta sul colpo, i soccorsi da parte del personale medico del 118, sono risultati inutili.

