Il gip del Tribunale di Sassari ha accolto la richiesta presentata dall’avvocato difensore Sergio Milia e ha revocato la custodia cautelare in carcere, disponendo gli arresti domiciliari, per Gianluca Gusini, il 22enne di Padru alla guida dell'auto a bordo della quale ha perso la vita la fidanzata, Sara Palimodde, sua coetanea di Buddusò, in seguito a un incidente stradale.

Il giovane si trovava nel carcere di Bancali con l'accusa di omicidio stradale.

Quella terribile sera di sabato 1° luglio, Sara Palimodde viaggiava a bordo della Volkswagen Golf di Gianluca lungo la Olbia - Alà dei Sardi quando, a pochi chilometri da Padru, il ragazzo aveva perso il controllo dell'auto per cause ancora da chiarire andando a schiantarsi contro un muretto a secco. Il violento impatto era stato fatale per Sara.

Gianluca Gusini era stato ritrovato la mattina seguente, attorno alle 8.30, mentre vagava in stato confusionale per le campagne di Padru. Dopo l'incidente, il giovane si era allontanato a piedi sotto choc e per tutta la notte amici e forze dell'ordine lo avevano cercato.