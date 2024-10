Un drammatico incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio lungo la Sassari-Olbia, all'altezza del bivio di Tula. Poco dopo le 16, un uomo alla guida di un Nissan Qashqai è andato a sbattere contro un autoarticolato che viaggiava in direzione Olbia sulla ss 597, perdendo la vita.

La vittima un avvocato sassarese di 61 anni, Antonio Passino, che procedeva in direzione Sassari. Forse un malore o una semplice distrazione: l'uomo ha perso il controllo del veicolo finendo la propria corsa contro il mezzo pesante.

Il conducente di quest'ultimo ha tentato di evitare lo scontro, ma non è riuscito a impedirlo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ozieri, i carabinieri e un’ambulanza del 118, con i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.