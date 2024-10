Vincinzo Floris, 74 anni di Bortigali, ma residente a Macomer, è morto sul colpo mentre viaggiava, assieme alla moglie, con la sua Fiat 600, contromano sulla SS 131, all’altezza del bivio per Ossi, vicino a Sassari. Un auto proveniente dalla direzione opposta non ha potuto evitare lo scontro: l’impatto è stato violentissimo e in brevissimo tempo sui due mezzi sono andate a finire altre tre vetture. Pesantissimo il bilancio dell’incidente. Ha perso la vita l’uomo che stava alla guida della Fiat 600, mentre sono cinque i feriti trasportati in ospedale dalle ambulanze giunte tempestivamente sul posto. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale.