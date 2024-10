Tragico incidente questa mattina a Cabras. A perdere la vita è un ragazzo di 25 anni, Federico Pisanu di San Vero Milis. Stava rientrando a casa dopo una notte con gli amici, quando ha perso il controllo dell’auto ed è finito in una cunetta. Un violento impatto in seguito al quale il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo della sua Golf. A bordo dell’auto c’era anche Paolo Musiu, che avrebbe riportato alcune ferite non gravi.

L’incidente è avvenuto all’altezza di San Salvatore, frazione di Cabras, intorno alle 5.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, ma nulla ha potuto per salvare il 25enne che è morto sul colpo.