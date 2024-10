È ufficialmente indagato per omicidio stradale, Luca Marongiu, il 21 enne sassarese che era alla guida della Lancia Ypsilon che la notte fra martedì e mercoledì, alla fine dei festeggiamenti per la vittoria della nazionale italiana di calcio nella semifinale dei campionati Europei, si è ribaltata in corso Margherita di Savoia, causando la morte del 18enne Alessio Murgia.

Il giovane, sbalzato fuori dall'auto in seguito all'urto sulle vetture in sosta, è morto sul colpo. Oggi il sostituto procuratore Giovanni Porcheddu, dopo avere esaminato il rapporto fornito dai carabinieri della Compagnia di Sassari sull'incidente, ha iscritto il nome del conducente della Ypsilon sul registro degli indagati.

Resta coperto da segreto istruttorio l'esito dell'alcol test effettuato sul ragazzo.