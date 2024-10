Incidente mortale oggi pomeriggio in via Lungo Saline, nel lungomare Poetto a Cagliari. A perdere la vita è Pierpaolo Cabras, 51enne nato a Quartu Sant'Elena e residente a Quartucciu.

La vittima viaggiava in sella al suo scooter Piaggio Beverly 500 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Dopo una sbandata la moto ha superato lo spartitraffico centrale, invadendo la corsia opposta e finendo in una cunetta.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118, dei carabinieri e degli agenti della polizia municipale. Purtroppo, nonostante l'arrivo dei medici, per il 51enne non c'è stato nulla da fare.