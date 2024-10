E' stato denunciato a piede libero per omicidio stradale, S.S, 20 anni di Arzachena, il ragazzo che stanotte, attorno alle 4, era alla guida della Citroen AX nella quale ha perso la vita Roberto Puddu, anche lui ventenne di Arzachena.

Non era quindi Puddu alla guida dell’auto uscita fuori strada in località Micalosu, come precedentemente appreso, ma il giovane denunciato perché è stato trovato positivo all'alcol test. Nel suo sangue è stato rilevato un tasso alcolemico quasi tre volte superiore rispetto al livello consentito.

Il ragazzo non è stato arrestato perché ha dimostrato fin dai primi momenti un atteggiamento collaborativo: ha chiamato i soccorsi e non ha cercato di sottrarsi alle verifiche dei carabinieri di Arzachena. Roberto Puddu, che viaggiava sul lato passeggero dell'auto, è arrivato ancora vivo all'ospedale di Olbia ma è deceduto poche ore dopo per le gravi ferite riportate nell'urto.

Sul fatto indagano i carabinieri di Arzachena.