Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla strada statale 196, all’altezza di Villacidro. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni al km 25,100.

Aveva 72 anni Romano Sedda. L'uomo, militare delle Fiamme gialle in pensione, nato a Sardara e residente a Cagliari, per cause ancora da accertare è andato a scontrarsi con la sua Audi A3 contro un camion che trasportava gas. L'impatto è stato violentissimo, l'auto si è accartocciata e il 72enne è morto sul colpo. Il traffico ha subito forti rallentamenti.

Sul posto, oltre al 118, sono presenti il personale Anas, della Polizia stradale e dei Carabinieri per ripristinare al più presto la normale circolazione.