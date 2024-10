Una persona è morta in un incidente stradale fra un'auto e una moto avvenuto al km 1,500 sulla strada statale 126 'Sud Occidentale Sarda' in direzione Cagliari, all'interno del territorio comunale di Sant'Antioco.

Nell'impatto ha perso la vita Carlo Deidda, 61enne di Carbonia.

Il traffico è provvisoriamente bloccato.

Il flusso veicolare in direzione Sant'Antioco è stato deviato sulla viabilità alternativa. Sul posto sono presenti le squadre di pronto intervento Anas e le Forze dell'Ordine, per la gestione dell'evento e per ripristinare il normale flusso della circolazione nel più breve tempo possibile.