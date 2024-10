Presi in pieno da due auto mentre pedalavano al buio in due strade provinciali del Cagliaritano.

E' successo a due ciclisti di 34 e 50 anni. Il primo, Angelo Marongiu, di San Sperate, è morto.

Il secondo si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari.

Marongiu è stato travolto mentre percorreva la provinciale 4.

Dopo una serata trascorsa in paese, intorno alle 21.45 una Panda bianca guidata da un ragazzo di 28 anni gli è andata addosso facendolo finire in cunetta. Inutile l'intervento della medicalizzata del 118: il ciclista aveva già smesso di respirare. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Sperate e successivamente il Nucleo Radiomobile della compagnia di Iglesias.

L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell'auto e la restituzione della salma alla famiglia.

Stessa dinamica sulla provinciale che collega Sanluri con Lunamatrona.

In questo caso è stata una Punto con alla guida una donna di 44 anni a investire il ciclista.

Stavolta i medici del 118 hanno potuto soccorrere il 50enne sbalzato dalla bici. Le sue condizioni sono gravi. E' stato trasportato al Brotzu ed è ora ricoverato in Rianimazione. Sul luogo dell'incidente hanno operato i carabinieri della stazione di Sanluri.