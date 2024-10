Un ennesimo incidente mortale si è verificato sulle strade della Sardegna. A perdere la vita è un 60enne originario di Nuoro, Giovanni Maria Sedda.

L’uomo, alla guida di una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada finendo in un dirupo profondo oltre 30 metri. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:30 sulla strada Provinciale 51, al chilometro 7, nel territorio di Orune.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro. È ancora in atto il recupero dell'auto coinvolta. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118 e i Carabinieri.