Il personale medico del 118 giunto sul luogo dell’incidente ha tentato per oltre mezz’ora di salvare la vita a Giovanni Baldinu, ma per il 33enne di Bolotana non c’è stato nulla da fare.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, 25 giugno, a Orosei, all’incrocio tra via del Tirreno e Largo Sos Alinos.

Baldinu viaggiava in sella alla sua moto, quando si è scontrato con un’auto, una Subaru, a bordo della quale viaggiava una famiglia di turisti svizzeri, tutti illesi.

Sul posto anche i Vigili del fuoco di Siniscola e i carabinieri per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Il 33enne è deceduto per arresto cardiaco.