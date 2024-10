Incidente mortale sulla sopraelevata nord di Olbia, dove un motociclista di 26 anni, Carlo Deriu, originario di Cagliari ma residente a Olbia, è morto a causa delle gravi ferite riportate nello scontro con un'auto.

Erano da poco passate le 12.30 quando il centauro, che percorreva a bordo di una Yamaha la Statale 125, che da Olbia conduce ad Arzachena, si è scontrato con una Nissan Micra, guidata da una donna quarantenne originaria di Sennori.

Da una prima ricostruzione dell'incidente fornita dai Vigili urbani, sembrerebbe che i due mezzi stessero percorrendo la stessa direzione, quando l'auto avrebbe tentato un'inversione di carreggiata. Il giovane in sella alla moto non ha potuto arrestare il suo tragitto, scontrandosi violentemente contro l'utilitaria, per poi venire sbalzato sull'asfalto.

Un'ambulanza del 118 lo ha trasportato all'ospedale dove i medici hanno cercato di salvargli la vita, ma il trauma riportato non ha lasciato scampo al giovane, che è deceduto poco dopo il ricovero.