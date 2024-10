Il tragico incidente si è verificato questa sera intorno alle 19 a Monserrato in Via Crasso. Nicola Serra, di 21 anni, era in sella alla sua moto quando, per motivi ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro una Renault Clio parcheggiata a bordo strada.

L’impatto è stato terribile e il giovane, nonostante indossasse il casco, è morto sul colpo.

A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo operati dai sanitari del 118. I rilievi del sinistro mortale e tutti gli adempimenti necessari in queste situazioni sono in corso da parte dei Carabinieri della stazione di Monserrato, immediatamente intervenuti sul posto.