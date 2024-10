E' morto Massimiliano Concas, 48enne di Bolotana. L'uomo, notissimo in zona e non solo, è il titolare di una azienda di trasporti che opera in tutta l'Isola.

Questo pomeriggio si trovava in sella al suo scooter lungo la provinciale 17, che collega la SS 131 all'altezza di Campeda con la zona turistica di Badde Salighes e Ortachis quando, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada.

Sul posto è intervenuto anche un elicottero, ma invano. Le ferite e i traumi riportati hanno ucciso l'uomo sul colpo.