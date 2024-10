Un uomo di 51 anni, Marco Zirottu, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri all'uscita di Loiri, verso la frazione di Zappalli.

La vittima aveva riportato ferite letali in seguito al violento scontro frontale. Zirottu, che lavorava come artigiano e risiedeva a Enas, viaggiava a bordo di una Fiat Uno quando attorno alle 17 si è scontrato frontalmente contro una Bmw che procedeva in direzione opposta.

Le sue condizioni sono apparse gravi subito gravi ai medici accorsi sul posto. Il 51enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia con un politrauma. Ricoverato in rianimazione, ogni tentativo dei medici di salvarlo si è rivelato inutile. Zirottu è morto in ospedale verso le 21.