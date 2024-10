E’ morto in seguito al trauma riportato a causa di un terribile incidente stradale Roberto Boi, 29enne di Ulassai.

Il ragazzo la notte scorsa percorreva a bordo del suo Fiat Fiorino la circonvallazione di Jerzu quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

Dopo aver sbandato, l'auto è andata a finire su un muretto per poi volare nella scarpata. Dopo essersi ribaltata più volte il conducente è stato sbalzato dal mezzo che lo ha schiacciato.

L'allarme è stato lanciato questa mattina quando un passante si è accorto dell'incidente e ha subito lanciato l'allarme.

I soccorsi sono stati inutili, per il 29enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.

Roberto Boi lascia la compagna e un figlio di soli 4 anni.