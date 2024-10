Tragedia nella tarda serata di oggi a Illorai, centro della provincia di Sassari.

Alle 17 circa, un uomo di 43 anni, per cause in corso di accertamento, è stato sbalzato fuori dalla moto carrozzella finendo rovinosamente sull'asfalto.

Il personale sanitario del 118 di Bono, intervenuto prontamente sul posto, nulla ha potuto per salvargli la vita. Sul posto anche l'ambulanza medicalizzata, i Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e la Polizia.