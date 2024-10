Si chiamava Alessandro Brughitta, 47 anni di Sestu, la vittima dell'incidente stradale avvenuto nella zona industriale di Elmas.

Ancora da accertare le cause che hanno portato allo scontro in via Nervi tra lo scooter condotto dalla vittima e un'altra auto.

Sul posto, insieme alle due ambulanze inviate dal servizio di emergenza del 118, anche gli operatori della squadra di pronto intervento '2A' dei Vigili del Fuoco della sede centrale del Comando che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.