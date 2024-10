“E’ prematuro azzardare ipotesi precise sulle cause dell’incidente, attendiamo doverosamente, con fiducia e rispetto, il risultato delle indagini in corso. Sulla base delle informazioni fornite dall’Arst - riferisce in Consiglio regionale l’assessore dei Trasporti Massimo Deiana - al momento dello scontro gli ordinari sistemi di controllo e segnalamento della circolazione dei treni risultavano in funzione”.

“A seguito dei lavori alla condotta di Pirri vicino alla stazione di Caracalla - ha aggiunto Deiana in Aula - il traffico era stato interrotto il 24 dicembre e ripristinato regolarmente dall’11 gennaio, con la sospensione dell’impianto automatico di segnalamento”. Da quella data la circolazione è stata quindi regolata secondo i protocolli ordinari di esercizio previsti in caso di manutenzione. “Non sono stati riscontrati danni alla linea - ha continuato l'assessore - l’Arst ha predisposto per la giornata odierna autoservizi sostitutivi e già da domani è stata autorizzata dall'Ufficio speciale trasporti su impianti fissi la normale operatività del collegamento metrotranviario”.

“Dal punto di vista tecnico - ha fatto sapere inoltre il titolare dei Trasporti - sono in corso accertamenti a seguito di una indagine interna dell’Arst alla quale si affiancano i controlli del Ministero delle infrastrutture e ovviamente l’indagine della Procura della Repubblica”. L’assessore ha esordito ribadendo che “il nostro primo e premuroso pensiero va naturalmente ai feriti e alle loro famiglie”.