Due auto sono state coinvolte in un incidente stradale è avvenuto sulla SS 131 DCN alle ore 17:50 di questa sera. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta al Km 53 in direzione Abbasanta. Sul posto una BMW serie 3 e una Fiat Cubo, per cause in corso di accertamento, sono andate in collisione.

Due le persone ferite, entrambi passeggeri della utilitaria Fiat, originarie del cagliaritano, che hanno riportato lievi ferite e contusioni.

Le unità del 115 hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture coinvolte e collaborato con il personale del 118 nell'assistenza dei feriti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Nuoro e una pattuglia della Polizia di Stato.