Un incidente stradale si è verificato dopo le 18:30 in viale Poetto, a Cagliari, subito dopo l'ospedale Marino, in direzione Quartu.

Per cause ancora da accertare due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro.

Una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Immediatamente sul posto sono arrivate anche le ambulanze del 118: uno dei feriti è stato trasportato al Policlinico in codice rosso e l’altro all’Ospedale Brotzu in codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale di Cagliari ha portato avanti gli accertamenti e i rilievi di legge.