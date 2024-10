Incidente stradale questa sera in viale Marconi. Secondo una prima ricostruzione, un 79enne di Cagliari, alla guida di una Fiat Panda, diretto verso Cagliari, al semaforo posto all'intersezione con lo svincolo in uscita dalla Società Cooperativa AMS, ha svoltato, nonostante vietato dalla segnaletica, a sinistra per accedere in una proprietà privata posta sul lato opposto della strada. Con questa manovra ha però intersecato la traiettoria di marcia di una moto Harley Davidson.

Il conducente della moto, un 26enne cagliaritano, è stato sbalzato dalla sella cadendo sull'asfalto. Il giovane, che ha riportato diverse ferite, è stato soccorso dal personale sanitario e del 118 e trasportato a bordo di un'ambulanza al policlinico di Monserrato in codice giallo.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi di legge.