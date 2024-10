Sono stati trasportati con un codice giallo all’ospedale marino, i due feriti dell’incidente avvenuto ieri sera a Maracalagonis.

Secondo una prima ricostruzione, un furgone, condotto da una persona di nazionalità marocchina, non avrebbe rispettato lo stop andando a sbattere contro una vettura che procedeva in via Nazionale.

Immediato l’intervento dei carabinieri e dei soccorsi del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale.