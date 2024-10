Grave incidente stradale a Cagliari. Un uomo è stato investito da un pullman dell'Arst mentre attraversava la strada in via Dante.

Il ferito è stato trasportato con codice rosso all'ospedale Marino, le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il fatto si è verificato poco prima delle 13. L'uomo, che abita in zona, stava attraversando la strada e non si è accordo dell'arrivo del pullman.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale.