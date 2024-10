Sono gravi le condizioni di Mario Bruno Mulas, l'operaio rimasto ferito questa mattina, intorno alle 9, in una cava di sabbia a Cardedu.

Mulas, 58 anni, residente a Cardedu, stava lavorando su un escavatore, in zona Perdu Pilu quando, per cause ancora da accertare, è caduto e una gamba è finita sotto i cingoli. L’operaio, solo in azienda nel momento dell’incidente, ha riportato un grave trauma cranico. E' ora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Lanusei.

I carabinieri della compagnia di Jerzu hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.