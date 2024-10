Un motociclista straniero, del quale non sono ancora state rese note le generalità, è morto nel pomeriggio di sabato dopo essere caduto dalla moto mentre percorreva la Statale 125 "Orientale Sarda".

Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 ma i medici nulla hanno potuto fare per salvare la vita all'uomo, che è morto sul colpo.

L'Anas in seguito all'incidente ha chiuso provvisoriamente in entrambe le direzioni, il tratto in corrispondenza del chilometro 170,000 a Baunei.

Sul posto, oltre alle squadre Anas, sono giunti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.