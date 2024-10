Il 29enne morto nel giorno di pasquetta, sulla Statale 125 tra Siniscola e Santa Lucia, era l'attore toscano Elia Pietschmann. Il giovane aveva recitato in serie tv come "I delitti del Barlume", "È arrivata la felicità" di Riccardo Milani e "Pezzi Unici" di Cinzia Th Torrini.

Ha perso la vita in un incidente stradale: è volato giù da un cavalcavia con la sua moto.

Elia è deceduto durante il trasporto in ospedale. Era in vacanza con il padre, anche lui motociclista, che lo seguiva a poca distanza. Il povero genitore ha vissuto in diretta la tragedia quando si è accorto che il proprio figlio era caduto nella scarpata.

Sul posto era intervenuto l’elicottero, le condizioni del giovane erano apparse da subito gravi al personale medico giunto sul posto.

Sul luogo dell’intervento erano intervenuti immediatamente anche gli agenti della Polizia stradale di Nuoro.