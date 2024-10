E' morto dopo sei giorni di agonia in ospedale, Mirko Corpino, il ventottenne di Elmas rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto in via Cagliari, a Elmas, lunedì scorso.

Troppo gravi le ferite riportate nello scontro tra lo scooter condotto dal giovane e una Opel Corsa. Nonostante tutti i tentativi dei medici, ieri il cuore del motociclista ha smesso di battere.

La Polizia municipale di Elmas ha sequestrato sia lo scooter che la vettura.

L'incidente era avvenuto alla periferia del paese. Per cause non ancora accertate, il giovane ha perso il controllo della due ruote, invadendo la carreggiata opposta.

Proprio in quel momento arrivata l'Opel Corsa. L'impatto è stato violentissimo e inevitabile. Il 28enne è stato sbalzato dalla due ruote, finendo sull'asfalto e riportando diversi traumi.

Ieri è deceduto nel reparto di rianimazione dell'ospedale Briotzu, dove era stato trasportato in condizioni critiche, rischiava anche di perdere una gamba.