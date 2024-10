Stava cambiando un pneumatico di un camion insieme ai colleghi, ma mentre lo gonfiavano è esploso. Nell’incidente, avvenuto questa mattina in una cava a Orosei, è rimasto ferito un operaio.

L’uomo è stato immediatamente trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove è ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri di Siniscola che hanno avviato le indagini.