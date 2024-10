Erano le 12:40 circa quando un motociclista (di origine milanese) mentre percorreva la S.P.8 in prossimità di Gadoni, si sarebbe scontrato frontalmente contro una Ford c-Max che sopraggiungeva in senso opposto.

Le cause dell’impatto sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco (del distaccamento di Sorgono) per la messa in sicurezza dello scenario e i sanitari del 118 che hanno accompagnato il motociclista all’ospedale di Sorgono per accertamenti.