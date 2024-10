I carabinieri della Stazione di Villaputzu sono intervenuti questa mattina sulla Sp 125 al km 73,600, fra Villaputzu e Tertenia, poiché si era verificato, per cause in corso d'accertamento, un incidente stradale in seguito al quale una Chevrolet Matiz si era ribaltata ed occupava parte della carreggiata.

La conducente, una 22enne originaria di Villaputzu, non ha riportato evidenti lesioni ma è stata trasportata dal servizio 118 al pronto soccorso dell'ospedale San Marcellino di Muravera per accertamenti e cure.

Il veicolo è stato rimosso e la sede stradale bonificata al fine di ristabilire la viabilità in piena sicurezza.