Un cacciatore 20enne di Orani è rimasto ferito all'addome durante una battuta di caccia nelle campagne di Thiesi. Il colpo sarebbe partito da uno dei compagni di battuta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 che hanno trasportato il ragazzo all'ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei militari per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le condizioni del giovane sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.