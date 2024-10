In seguito a un incidente di caccia nelle campagne di Sant'Andrea Frius un uomo di 33 anni ha perso la vita. Si tratta di Giuseppe Santandrea, era impegnata in una battuta di caccia al cinghiale nella zona mineraria del paese, in località Sa Domu Beccia.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell'episodio fatale, la vittima potrebbe essere stata colpita da una pallottola di rimbalzo. Peppino, così si faceva chiamare dagli amici, lascia due bambini di 4 e 5 anni e la moglie. Inutili i tentativi di soccorrerlo del 118, nonostante l'intervento dell'elicottero.

Sul posto sono presenti i carabinieri di Dolianova. Il corpo di Santandrea sarà trasferita all'Istituto di medicina legale del Policlinico di Monserrato.