Incidente di caccia questa mattina, intorno alle 9, vicino alla miniera Funtana Raminosa nelle campagne di Gadoni. Un uomo di 58 anni di Serrenti è rimasto ferito all'addome da un colpo di arma da fuoco.

Trasportato dall'elisoccorso del 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono giudicate serie dai medici, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso per accertare la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.