Scontro fra due auto, nel tardo pomeriggio, in viale La Plaia, a Cagliari. Una Honda guidata da una 32enne di Elmas ha urtato per cause ancora da chiarire una Pugeot condotta da un 60enne di Capoterra che nell'incidente si è ribaltata sul fianco sinistro.

La conducente della Honda, i suoi due bambini e la passeggera sono rimasti feriti. I primi tre sono stati accompagnati al Brotzu a bordo di altrettante ambulanze mentre la passeggera, una 42enne di Quartu, è stata trasportata all'Ospedale Marino.

Illesi invece il conducente e il passeggero della Peugeot. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi di legge.