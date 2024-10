Incidente, questa mattina, nelle colline di Sinnai. Nei pressi del monte Serpeddì un uomo è rimasto ferito mentre tagliava della legna con una motosega.

L'uomo avrebbe riportato un brutto taglio a una gamba.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso che lo ha trasportato in un ospedale cagliaritano. Non è in pericolo di vita.