Una 35enne di Tempio Pausania è rimasta coinvolta in un incidente stradale nel territorio di Suni. La donna si trovava in sella a una moto di grossa cilindrata sulla la Provinciale verso Bosa quando, per cause ancora da chiarire, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo fuori strada. La 35enne è rimasta incastrata fra rovi e cespugli in un campo.

Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del fuoco da Cuglieri. Gli operatori hanno riportato la ferita sulla carreggiata affidandola alle cure del personale del 118. Nella caduta ha riportato ferite e traumi ed è stata trasferita all'ospedale di Sassari per ulteriori accertamenti.

Sul posto anche i carabinieri.