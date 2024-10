Massimo Piras, 49 anni, originario di Nuoro e padre di due bambini, è il sottufficiale, comandante del Nucleo Radiomobile di Borgo Panigale, che ha avuto un incidente atterrando con il paracadute — sport di cui è appassionatissimo — sull’aviosuperficie di Molinella, nel Bolognese.

Il militare-eroe (premiato nel 2018 dal console della Repubblica di Bulgaria per aver prestato i primi soccorsi ai ragazzi bulgari in gita dopo la rovinosa esplosione di un’autocisterna in tangenziale e che lo scorso maggio, sempre per gli stessi motivi, il carabiniere ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la medaglia d’oro al valore civile in occasione del 205° anniversario della fondazione dell’Arma), pare abbia sbagliato l’ultima manovra di atterraggio col suo paracadute, terminata con una rovinosa caduta a terra. Ora è ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna.