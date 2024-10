Un’incidente stradale si è verificato all'ingresso di Nuoro sullo svincolo per la DCN 131.

L'auto su cui viaggiavano madre e figlia, di 45 e 16 anni, per cause in corso di accertamento, è uscita fuoristrada ribaltandosi su un lato.

Le due persone sono state soccorse dai Vigili del Fuoco di Nuoro e dal personale sanitario 118.

Tanto spavento per le due persone a bordo della vettura che non avrebbero riportato lesioni a seguito dell’incidente. Sul posto i Carabinieri hanno eseguito i rilievi.